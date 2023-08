【新品・未使用】アクアマリーナAQUAMARINA スタンドアップパドルボード

SUPボード 豪華セット 350cm インフレータブル サップボード グリーン



ご覧いただきありがとうございます。

AQUA MARINA(アクアマリーナ)のインフレータブルSUP(サップ/スタンドアップパドルボードボード)です。

VAPOR

ヴェイパー

[BT-21VAP]

メーカー希望小売価格:¥93,500(税込)

■長さ:315cm

■厚み:15cm

■制限体重:140kg

■最大空気圧:15psi

■幅:79cm

■重量:8.5kg

■容量:310L

付属品:SUP本体、ハンドポンプ、バッグ、パドル、リーシュコード、フィン(センター×1)

●世界で最も人気のある、汎用性の高い形状を採用したオールラウンドタイプ。

●初心者から上級者まで幅広いレベルで楽しめる人気のサイズです。

●浮力・扱いやすさともにバランスがよく、初心者には最適なモデルです。

※新品・未使用ですが、海外製品のため、

外箱に少しダメージはありますが、

中身には影響ないようにしております。

(最後の写真をご確認ください)

#sup

#ヨガ

#サップ

#サーフィン

#サーフボード

#surfin

#surf

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

