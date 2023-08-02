納得できる割引 原宿チャプト限定　STUSSY×Gallery 1950 ラグマット ラグ

原宿チャプト限定 STUSSY×Gallery 1950 ラグマット

キリム ラグ マット



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袋つき（劣化しております。）

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サイズ 直径70cm相当

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特大エジプト製ラグ マット カーペット

使用感はございませんが、長期折り畳んで保管していた為、画像のような跡があり、裏地の枠に経年による黄ばみが見られます。

unico SAJUTE(サジュート) ラグ グレー 200cm✖️200cm

外袋にくもり汚れがあります

モロッコラグ



手織りペルシャ絨毯 中古美品 トライバルラグ 133×92cm シャハレババク産



キリムラグ176x125cm

土曜日曜の発送となります。

小さなトライバルラグ マフラッシュのパネル③



Juliy☆様専用くすみオレンジ キャラメルベージュ トルコヴィンテージラグ



121×95cm【ペルシャ手織りキリム】 ペルシャ絨毯 トライバルラグ

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MDW様専用 145×76cm 1206006

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91×61cm【パキスタン手織り絨毯 】 トルクメン絨毯

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クラシックロイヤル 絨毯 ( Khal Mohammadi )

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ペルシャカザックウールラグ/サイズ250x300cm…。 …..dg1.

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ペルシャ 手織りキリム 195cm×155cm ヴィンテージラグ 手織り絨毯

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ペルシャ キャシュカイ アンティーク ハンドメイド ラグ 118x239cm

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ネイティブアメリカン ビンテージラグ、カバー 180x135

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最終セール【新品・未使用・訳あり】 百貨店購入 パキスタン絨毯 ラグ

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未使用品 ペルシャ絨毯 153cm×100cm 手織り ヴィンテージラグ

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トライバルラグ 187cm×122cm アフガンキリム 手織り ヴィンテージ

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商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 未使用に近い

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