カスタムしたものになります。

素材はダイキャスト製ですのでずっしり重たいく京商製ですのでクオリティ高いです。

ノーマルタイヤホイールから深リムタイヤホイールにカスタムしてあり極限までローダウンしています。

タイヤホイール回転はロックになります。

1週間程ガラスケースに展示し今は箱に入れて暗所のコレクションルームに保管してあります。

外箱には擦り傷等あります。

本体はほぼ新品の質を維持していますが、あくまでも中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。

(状態は写真で判断してください)

背景のジオラマはつきません。

プチプチに包んで厚めに包装して発送します。

梱包は十分注意しますが精密なミニカーであるため輸送時の振動や落下などでパーツのズレや破損や取れが生じる場合があります(精密なミニカーは必ずリスクがあります)

その時は落札様で修理されるか運送会社の方で対応お願いします。

※以上納得の上、ノンクレーム、ノンリターン、ノンキャンセルでお願いします。)

オートアート、京商などレアなミニカー多数出品しています。お気に入りの一台を探してみて下さい!プロフィールからどうぞ。

商品の情報 ブランド キョウショウ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド キョウショウ 商品の状態 未使用に近い

