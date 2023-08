⚠️お値引きご遠慮下さいませ。

希少 古着 00's オークリー ハーフジップ ニット セーター 黒 テック系

手数料、送料込みの価格ですので、ご検討ください。(^^)

★他にもいろいろ多数出品中→ #セツコ・デラックス (*_*)

◆良品 古着 / 正規品

※使用回数少ないです。毛羽立ちは若干ございます。

ダメージや汚れは無く綺麗です。

◆POLO RALPHLAUREN ラルフ ローレン(株)

◆星条旗 カモ フラッグ コットン セーター

◆素材 / 本体:コットン 100%

◆MADE IN CHINA

◆カラー / ヘザーグレー

◆サイズ / Boys XL (18-20・170/88)

日本サイズメンズM相応(レディースL~XL)

※実寸を参考にお願いします

肩幅約45cm

身幅約51cm

身丈約66cm

肩から袖口まで約64cm

※メジャー採寸です。若干の誤差は予めご了承下さい!

■着用モデル 180cm/72kg

アイコニックなアメリカンフラッグを、カモフラ―ジュデザインで遊び心たっぷりにアレンジしたコットンセーター。

薄手のコットンセーターですのでシャツなどと合わせて重ね着に、ジャケットのインナーとしても。

私はブラウンのラムレザージャケットのインナーとして着用していました。

ボーイズサイズですがジャスト目でスマートに着たい人にオススメです。

【発送について】

ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットプラス発送です。

※お支払いから1~2日で発送させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

