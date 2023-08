★ ブランド ★

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

★ ブランド ★AIR JORDAN × PSGエアジョーダンパリサンジェルマン コラボ★ アイテム名 ★ビッグロゴパーカースウェットセットアップ国内外では既に完売しており大変希少な商品となっております。パリサンジェルマンとジョーダンの超激レアのセットアップになります!パーカーがLサイズでパンツがMサイズになります!パリサンジェルマンカラーの最高にかっこいい1着です!PSG好きにはたまらない一着です!最後の写真の通り、パンツに1箇所のみ穴がありますが大きく目立たないとは思います!ご了承の上ご購入宜しくお願い致します!パリ・サンジェルマン NIKE ジョーダン ビックシルエット ビックロゴ メッシ ネイマール ムバッペ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ポケット···あり季節感···春、秋、冬

