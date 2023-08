品質一番の Needlesニードルス HDカーゴパンツ　ブラック ワークパンツ/カーゴパンツ

Needlesニードルス

NeedlesニードルスHDカーゴパンツヒザデルカーゴパンツ大人気で完売を繰り返すヒザデルカーゴパンツです。毎回入荷しては完売を繰り返すワイドパンツ界の永久欠番、『NEEDLS(ニードルズ)』の“ヒザデルパンツ”。ウエストと裾部分にダーツを配すことで生み出した、横にも縦にも大きく膨らんだ独特のシルエットが特徴的なアイテムです。カラー ブラックサイズMウエスト43股上39股下61.5ワタリ41裾幅28総丈98後ろに1箇所傷がありリペアされております。ご理解いただける方にご購入いただきたいですコメントにて「本物か?」等のコメントはご遠慮下さい。商品において隠す所は何も御座いませんので、購入意思のある方であれば、追加写真等のご要望はお応え致します。相場がお安い物ではないので、不安な方はご検討をご遠慮下さい。またご購入されてからのクレーム、返品などは商品のすり替えなどのトラブルが起きることを防ぐため一切行っておりません。コレクション整理で出品致します。お取引ではご安心頂けるように、こまめなご連絡を致します。カラー···ブラック

