John Gallianoジョンガリアーノ★GR8購入★新品未使用★ニュースペーパー柄 VネックTシャツSカーキ

John Gallianoジョンガリアーノ ニュースペーパー柄 VネックTシャツSカーキになります。

John Gallianoジョンガリアーノの代名詞といっても過言ではない名作=ニュースペーパー柄 VネックTシャツ。

全面に英字新聞やオリジナルのキャラクターなどがプリントされた唯一無二のカッコいい1枚。

シャープなシルエットも特徴的で、その圧倒的な存在感はさすがの一言!

かなりインパクトのあるデザインなので、1枚で着ていただいても映えること間違いなしです。

こちらは10年以上前に私自身が正規代理店のGR8にて購入したものになります。

今回はコレクション整理のための出品です。

John Gallianoジョンガリアーノが好きな方はもちろんのこと、探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ!!

◇カラー◇

カーキ

◇品質◇

COTTON94%、SPANDEX6%

◇付属品◇

なし

◇状態◇

10段階で10程度

※新品未使用品

※小さく畳んで発送させていただくため、多少のしわがつく可能性がございますので、予めご了承ください。

◇表記サイズ◇

S(EU)

XS(USA)

◇実寸サイズ◇

着丈:64.5

肩幅:40

身幅:45

袖丈:16.5

[単位cm]

※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。

カラー...グリーン

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Vネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジョンガリアーノ 商品の状態 新品、未使用

