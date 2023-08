店舗良い ヤリチンビッチ部 モリモーリ版　Blu-ray　特典付 アニメ

「ヤリチン☆ビッチ部 モリモーリ版」Blu-ray

TOHO animation STORE特典のクリアファイル、CD

イベント会場予約限定特典『モリモーリ学園 学生証9種セット』

の4点セットとなります。

即購入可。

円盤は全てシュリンクを下から開封し1度再生済み。

その後シュリンクに戻しております。(画像2)

クリアファイル、学生証は未開封です。

美品ですが、一度人の手に渡ったものであることをご了承お願いいたします。

確認事項などあれば購入前にコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

