KUROYUME BOX+ 2021年リマスター盤

2021年最新デジタルリマスターにて再発されたKUROYUME BOXです。

最新のリマスター音源はこのボックスでしか聴けません。

アルバム6枚とDVDのセット。

ボックス内容

・Cruel

・feminism

・FAKE STAR

・Drug Treatment

・1997 10.31 LIVE AT 新宿LOFT

・CORKSCREW

・All Pictures (MV集DVD)

CORKSCREWのみリマスターされていないようです。

パソコンに一度取り込んだのみの美品です。

*中古品ですので傷や汚れ等はご容赦願います。

(検)

V系

ヴィジュアル系

パンク

清春

SADS

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

