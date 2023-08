【逸品】 Legend Spector 5 オンボードプリアンプ & 搭載ピックアップ ベース

Spector Legend 5 Standardに搭載されていた5弦ベース用のピックアップ×2とオンボードプリアンプです。

EMGのものに載せ替えたため、出品します。

公式のスペック表にはSpector Originalと書いてありますが、ピックアップもオンボードプリアンプもG & B co.という記載があります。

ピックアップのサイズはEMGの40シリーズとほぼ同じなので、そちらが参考になるかと思います。

ショップに交換をお願いしましたが、ザグリなしでやってもらえました。

ピックアップ裏のスポンジは取れやすくなっているので、装着の際は粘着テープを貼り直したほうがいいかもしれません。

バラ売りの予定はないのでまとめて引き取ってくださる方、お願いします。

値下げはこちらのペースで行いますので、値引き交渉はご遠慮ください。

あくまで中古品ということで、現状渡しにご了承いただける方のみお願いいたします。

以下はメーカーサイトからの引用となります。

PICKUPS AND ELECTRONICS

TYPE :

Active Pickups

NECK PICKUP :

Spector Original Humbucker

BRIDGE PICKUP :

Spector Original Humbucker

ACTIVE TONE CONTROLS :

Spector Active Tone Controls with +/- 12db boost and cut (bass and treble)

CONTROLS :

Bridge Volume,

Neck Volume,

Bass Boost/Cut,

Treble Boost Cut

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

