【商品説明】

SIRE V7 Alder First Generation ベース

Bacchus

【5726】 e-na98ji jb SIAM SHADE natchinモデル

エレキギター

BARTOLINI ( バルトリーニ ) 8S プレベ用ピックアップ

バッカス

AVALON U5



Junk Road 様専用 YAMAHA BB2000 ヤマハ

【商品の状態】

Fender Japan Jazz Bass Iシリアル フジゲン期

簡易清掃済み

YAMAHA TRBX304 ベース

動作確認済み

ミュージックマンMUSIC MAN☆Sting Ray Ex ベース アクティブ



Moon エレキベース 1985年J-J165 バルトリーニ シースルーレッド

※倉庫管理の為、ご理解頂ける方のみご購入お願いします

ヤマハ YAMAHA BBP34 PJ ベースミッドナイトブルー

※中古品なので完璧な商品求めてる方はお控えください

YAMAHA Billy Sheehan Signature BB714BS

※ご購入後のお客様都合によるキャンセル・返品は一切お受けできません。

Warwick Pro Series Thumb Bass BO 5st

※ご購入前に質問等お願いします

Fender Japan Precision Bass



⭐レア⭐ AriaProⅡ アリアプロ2 IGB-Stinger エレキベース

【付属品】

【5487】 Bacchus precision bass 弦交換不要

本体、ケース

musicman bongo5 ミュージックマン ボンゴ 5弦 ベース



5/2まで古民さん専用SX エレキベース プレベ プレシジョンベース ほぼ未使用

目立った傷汚れはございませんが

GrassRoots G-AK-65 シド 明希モデル

中古品の為多少の小傷や擦れ等、使用感がございます。

フェンダージャパン ベース SPB-33

商品の詳細や状態は写真でご確認ください。

Bacchus BJB-600G JEM/R



Burny ZB-80 戸城憲夫モデル Thunderbird サンダーバード

専門的な知識がない為、外観以外の質問はお応え兼ねます。

値引き中 早い物勝ち バッカス エレキギター Bacchus

中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

Xotic XJ-1T 5-st Heavy Aged black



Legend by Aria Pro II ベースギター

※大幅な値下げは対応できません。

【美品】Bacchus Global Series WL-434/TRS

梱包する際ダンボールはリサイクル品を使用しています。

Bacchus Handmade Series 五弦ジャズベース ウッドライン



fender japan precision bass フェンダージャパン

常識の範囲内で質問、相談ください。

問い合わせ多数有 ★ソフトケース付★edwards ジャズベース fender



EMG-35CS ベース用ピックアップ2個

種類···エレキベース

商品の情報 ブランド バッカス 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品説明】Bacchusエレキギターバッカス【商品の状態】簡易清掃済み動作確認済み※倉庫管理の為、ご理解頂ける方のみご購入お願いします※中古品なので完璧な商品求めてる方はお控えください※ご購入後のお客様都合によるキャンセル・返品は一切お受けできません。※ご購入前に質問等お願いします【付属品】本体、ケース目立った傷汚れはございませんが中古品の為多少の小傷や擦れ等、使用感がございます。商品の詳細や状態は写真でご確認ください。専門的な知識がない為、外観以外の質問はお応え兼ねます。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。※大幅な値下げは対応できません。梱包する際ダンボールはリサイクル品を使用しています。常識の範囲内で質問、相談ください。種類···エレキベース

商品の情報 ブランド バッカス 商品の状態 やや傷や汚れあり

FERNANDES FRB-40 小柄ボディ 即購入OK 送料込Ibanez SR500FM ベースSIRE P7 2nd generation alder PJ エレキベース【重厚な低音】Epiphone SG 5弦ベースBacchus Universe Series IKEBE ORIJINALepiphone "フライングV ベース" ジャンク品