定番のお歳暮 専用　山葡萄籠、ストール、昭和キャンディ缶 かごバッグ

専用商品です。

専用 山葡萄籠、ストール、昭和キャンディ缶



⭐︎超美品⭐︎HIROKO HAYASHI (GIRASOLE)

数年前に横浜高島屋で購入。

モフモフ様 専用 国産 山葡萄かごバッグ



極美品 ヴィオラドーロ 2way ファーカゴバッグ 牛革 フォックスファー

綺麗に数回使った程度です。

プラニー工房 タイ王室 竹細工バッグ かごバッグ 和装 華やか

お食事やお買い物に行くのにちょうどいいサイズです。

SEA かごバッグ M グレージュ



アケビのかご

中身はそのままカゴです。布などは無し。

美品 MARNI カゴバッグ ブラック ラージ



新品マルニ TROPICALIA BAG SMALL

母が購入してるので国産だと思います。証明するものはありません。

クリスチャンルブタン Loubishore ストローバッグ バスケット



【新品】The Bagmati バグマティ◆レザーコンビかごバッグ◆

横26cm

Mantis様専用 山葡萄かごバッグ

縦22cm

美品 アンテプリマ かごバッグ カゴ

まち10cm

Sans-Arcidet Paris SOLEIL BAG

持ち手13cm

【新品未使用】Bibiy カゴバック



アニエスベーカゴバッグ

付属品なし。

PELLICOバック



ドラゴン レザーバッグ 最終値下げ



Darich DDブレードバッグ 新品未使用

※中古品、自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入お願いします。気になる方はご遠慮ください。

新品未使用 ニューオータニ alfajill カゴバッククマのチャーム付き

カラー···ブラウン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

専用商品です。数年前に横浜高島屋で購入。綺麗に数回使った程度です。お食事やお買い物に行くのにちょうどいいサイズです。中身はそのままカゴです。布などは無し。母が購入してるので国産だと思います。証明するものはありません。横26cm縦22cmまち10cm持ち手13cm付属品なし。※中古品、自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入お願いします。気になる方はご遠慮ください。カラー···ブラウン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ロエベ Sサイズカゴバッグ 美品【レア】ロエベ エレファント バスケットバッグ ラフィア ブラック 美品23SS MARNI FLOWER CAFE ジャージーハンドル ミニバスケットマニマリス Manimaris フルムーンバスケット& ハンドル