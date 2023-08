1940’s フランス製 ヴィンテージ ボストン オーバル ワイヤーフレーム 眼鏡 デッドストックです。

40年代に製造されたヴィンテージアセテート×アイアンのフレームです。

レスカ(Leaca)ヴィンテージ使用のアセテートよりも製造は古く、製造技法、産地は同じアセテートです。

色はブラウンの鼈甲タイプです。

ツルはバネ式のワイヤータイプです。

20sから40sで見受けられる特徴です。

50sから60sではミリタリーの範囲で残りましたが、一般的な眼鏡のデザインから無くなりました。

戦時中〜戦後の組み上げですので、購入時ストックは他には確認できませんでした。なので1点ものになり、希少です。

購入先はフランスの専門店です。

未使用ですので、レンズはありません。

フレームの歪みもなく状態は綺麗です。

レンズの形状はボストン型です。

採寸結果は以下の寸法です。

レンズ横幅 40.5mm

レンズ縦幅 37mm

ブリッジ 22.5mm

レンズ間隔 17.5mm

フロント横幅 120mm

フロント縦幅 41mm

紳士用のサイズです。

ヘリテージスタイルからフォーマルまで着用できます。

大変古い品物ですので神経質な方はご遠慮ください。

値下げしました。

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 新品、未使用

