プロフィール、商品説明必読‼️

当時物 新品 バンダイ 超新星フラッシュマン ビッグスケール スターコンドル



メルセデス ドリラジ AMG

即購入歓迎です。

レゴ スターウォーズ 75341 ルーク・スカイウォーカーのランドスピーダー



NAOYBAU様専用 RMmsチェッカー ミニ四駆 DKC

断捨離のため、出品致します。

一番くじ ゼルダの伝説 tears of the kingdom A 他

2023/6/20メルカリ調べの相場より安くしています。

RG ガンプラ まとめ売り



PLAMAX 1/20 スーパー/ストライクバルキリー デカール 武器セット



【新品未使用】定価19500円分 エアブラシ ホースレギュレータースタンドセット

内容物はコトブキヤのプラモデル以下4点になります。

ガンダムプラモデル13体セット



RGガンダムエクシア +リペア用パーツセット +RGダブルオークアンタ

ZOZOSPOT/結城 まどか【桃桜高校・夏服】Black Canvas)

PGエヴァンゲリオン 1997年ファーストロットモデル シリアルナンバーカード付



タミヤ 1/12 レプソル Honda RC211V'03 バレンシア

ZOZOSPOT/アフタースクール ジップパーカー Like a Blank Canvas

1/50 コベルコSK1300DLCセパレートブーム conrad



超希少品! B/Oトミカ マクドナルド D-14

ZOZOSPOT/創彩少女庭園 タペストリーB ライトブルー

ガンプラ HG まとめ売り



タミヤ 1/24 アストンマーチン プラモデル

創彩少女庭園 佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】

DX超合金マクロスF VF-25Fスーパーメサイアバルキリー (早乙女アルト機)



ゾイド【ライガーゼロファルコン(LIGERZEROFALCON)】



初代 ゼロクラウンパトカー警視庁

創彩少女庭園 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWNの3点は現在では入手困難となっております。未開封品です。

アリオス、アストレアタイプF、エクシア、アストレア 00 ガンプラ 1/100

オフィシャルの特設ページのリンクを載せておきます↓

タミヤ レプソル ホンダ RC211V 03

https://www.kotobukiya.co.jp/sousaishojoteien/sousaishojoteien-284227/

ビーダマン コンバットフェニックス メガキャノンウイング



レア 1/100 重戦機エルガイム SALOONS(サロンズ)VOLKS 永野護



希少 アオシマ 1/24 10アルファード 完成品

未組立商品になりますが、1〜2年前に新品、新古品で購入し素人が自宅保管していた為、外箱等のイタミ(スレ、ヘコミなど)があります。(特に佐伯リツカは写真8のような痛み有り)

【激レア・当時モノ】爆走合体 DX RVロボ 激走戦隊カーレンジャー

美品をお求めの方はご購入お控えください。

タミヤ マスターワークコレクション HONDA RC211V 加藤大治郎



1/24 ハセガワ 240Z サファリラリー ウィナー

またすり替え防止のため返品交換はご遠慮ください。

スーパーミニプラ バイオドラゴン&バイオロボ



タミヤ 零戦1/32 リアルサウンドアクションセット

上記の商品状態をご理解の上ご検討下さい。

クロスファイトビーダマンマッハコア マッハ=サソード用POMローラー&スタッド付

素人梱包の為、配送中に発生した商品の破損につきましては、保証出来ませんので、ご了承下さい。

MG 1/100 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka



MGブレイズザクファントムRB スラッシュザクファントムYJ BザクP/BザクW

バラ売り不可でお願い致します。

タミヤ ミニ四駆 バイソンマグナム

常識の範囲内であれば値下げ交渉承ります

ディズニー スノードームトロッコ13種類



コマツPC14R



エヴァンゲリオン初号機 頭部モデル 公式作画参考用模型 レジンキャスト組立キット

検索ワード

タミヤ 1/24 86 BRZ

創彩少女庭園

プラモデル製作用品 塗料 溶剤 ヤスリなどセット

コトブキヤ

iwata エアブラシ一式セット 新品 ネイル プラモデル塗装

KOTOBUKIYA

トランスフォーマー MPG-01トレインボットショウキ

美少女プラモデル

Sideshow 1/6 13日の金曜日ジェイソンボーヒーズ

美プラ

RG Hi-νガンダム、νガンダム、サザビー セット

フィギュア

コトブキヤ 創彩少女庭園 結城まどか ZOZO ジップパーカー

ZOZOTOWN

商品の情報 ブランド コトブキヤ 商品の状態 未使用に近い

プロフィール、商品説明必読‼️即購入歓迎です。断捨離のため、出品致します。2023/6/20メルカリ調べの相場より安くしています。内容物はコトブキヤのプラモデル以下4点になります。ZOZOSPOT/結城 まどか【桃桜高校・夏服】Black Canvas)ZOZOSPOT/アフタースクール ジップパーカー Like a Blank CanvasZOZOSPOT/創彩少女庭園 タペストリーB ライトブルー創彩少女庭園 佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 創彩少女庭園 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWNの3点は現在では入手困難となっております。未開封品です。オフィシャルの特設ページのリンクを載せておきます↓https://www.kotobukiya.co.jp/sousaishojoteien/sousaishojoteien-284227/未組立商品になりますが、1〜2年前に新品、新古品で購入し素人が自宅保管していた為、外箱等のイタミ(スレ、ヘコミなど)があります。(特に佐伯リツカは写真8のような痛み有り)美品をお求めの方はご購入お控えください。またすり替え防止のため返品交換はご遠慮ください。上記の商品状態をご理解の上ご検討下さい。素人梱包の為、配送中に発生した商品の破損につきましては、保証出来ませんので、ご了承下さい。バラ売り不可でお願い致します。 常識の範囲内であれば値下げ交渉承ります検索ワード創彩少女庭園コトブキヤKOTOBUKIYA美少女プラモデル美プラフィギュアZOZOTOWN

商品の情報 ブランド コトブキヤ 商品の状態 未使用に近い

塗装 エアーブラシ スプレー ブース セット ペイント 排気ダクト付き【陳列ケース付き】フジミ 宇治平等院 鳳凰堂 1/150 ゴールド プラモ 模型当時物 タカラ トランスフォーマー 29 ダイノボット砂漠戦士 スナール 完品WarhammerFB メタル製クルト・ヘルボルグ&プラ製エンパイアナイト12体スジボリ堂 BMCタガネ新お試しセット ★新品未開封鉄血のオルフェンズ 1/100 ガンダムバルバトスルプスレクス ガンプラ 完成品PSVR2 ほぼ未使用✨✨ヤマト マクロスゼロ SV-51r ノーラ 機 1/60 YAMATO