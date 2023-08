新発売 【ignition model】Toyota Alphard (H30W) ミニカー

【ignition model】1/18 Toyota Alphard (H30W) Executive Lounge S Pearl White

箱等は開封時に処分しておりますが、

発送の際は箱に入れて丁寧に梱包させていただきます。

開封後は、暗所にて保管しておりましたため、

目立った傷や汚れなどありません。

詳細は写真でご確認いただけますと幸いです。

即購入◎

質問も承ります。

◼️商品説明

アルファード(H30W)をベースにしたカスタム仕様を1/18スケールレジンモデルで再現。

ボディカラー:パールホワイト。ENKEI RS05RRタイプ19インチホイール(メッキ調)にローダウン仕様。

フロント・サイド・リヤ共にフラップタイプスポイラー、内装ベージュ基調、デュアルマフラー(チタンカラー)装着。

Paulinho



ジャンル(ミニカー)···車

グッズ種類···国産メーカー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

