Martin Margiela 14 (マルタンマルジェラ 14)

2011A/W人気の定番エルボーパッチカーディガンです。

ボディはウール100%のミディアムグレー、エルボーパッチはチャコールグレーでシープスキンを使用してます。

破れや穴はありませんが、頻繁に着用しておりましたので、両脇両袖にスレ、カレンダータグに汚れ、着用感ございます。

画像ご確認の上ご購入ください。

サイズS

身幅50cm

着丈66cm

肩幅45cm

袖丈66cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 傷や汚れあり

