激安店舗 KUM様専用フェンディピーカブー ショルダーバッグ

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2回短時間使用の綺麗な商品です。フェンディミニピーカープー光に当てるとうっすらスレがある部分画像のせています。レインカバー、箱、銀座松屋フェンディ証明書あり。グリーン横幅23サイズ感も使いやすく、おすすめです。迷いがある為、削除するかもしれません。自宅保管ですので、神経質な方や細かい事が気にななる方、ご遠慮くださいませ。高額ですので、よく検討して大事にしていただける方お願いします。