最旬ダウン バーバリー 美品　BURBERRY ロゴ トレーナーＭ スウェット スウェット

BURBERRY (バーバリー)

BURBERRY LONDON ロゴプリント

コットン スウェット トレーナー

色:ブラック 黒色

サイズ:M(インターナショナルサイズ)

着丈:69.0 ㎝

肩幅:46.0 ㎝

身幅:57.0 ㎝

袖丈:62.0 ㎝

バーバリーの象徴的なレギュラーフィットスウェットシャツは、胸にコントラストのあるロゴプリントが施された黒のコットンジャージーで作られています。クルーネック、長袖、リブ編みの縁が特徴です。

コットン100%

トリム:コットン98%、エラスタン2%

洗濯機使用可

アイテム 80113571

値下げ交渉はご遠慮ください!

BURBERRY (バーバリー) BURBERRY LONDON ロゴプリント コットン スウェット トレーナー色:ブラック 黒色サイズ:M(インターナショナルサイズ)着丈:69.0 ㎝肩幅:46.0 ㎝身幅:57.0 ㎝袖丈:62.0 ㎝バーバリーの象徴的なレギュラーフィットスウェットシャツは、胸にコントラストのあるロゴプリントが施された黒のコットンジャージーで作られています。クルーネック、長袖、リブ編みの縁が特徴です。 コットン100%トリム:コットン98%、エラスタン2%洗濯機使用可アイテム 80113571値下げ交渉はご遠慮ください!#オフホワイト#gucci#balenciaga#supreme#moncler#dior#offwhite#dsquared2#kenzo#tnf#burberry#stoneisland#ルイヴィトン

