激安正規品 consul Church's 173　チャーチ　コンサル 70F ドレス/ビジネス

冠婚葬祭時や勝負の時に着用していました。大切に履いていました。状態は写真をご確認ください。

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あくまで着用済みの中古品である事をご理解いただける方で御検討のほど宜しくお願い致します。

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カラー...ブラック

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26cm 27cm 26.5cm 28cm

GIORGIO ARMANI 内羽根スエードプレーントゥシューズ

普段スニーカーは27～27.5cmです。

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ドレスシューズのスタンダードである内羽根ストレートチップのなかでも、チャーチの「コンサル(CONSUL)」といえば、英国はもちろん日本でも最も有名な一足です。コンサルとは日本語で「領事」という意味であり、イギリスの政治家たちの多くがオックスフォード(内羽根)シューズを履いていたことから名付けられました。

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チャーチは「英国既製靴の父」とも呼ばれるブランド。これは、18世紀後半に米国で誕生したグッドイヤーウェルト製法をいち早く取り入れ「英国既成靴=グッドイヤーウェルト」というイメージを定着させた第一人者だからこその呼び名である。チャーチのグッドイヤーウェルト製法は、世界的にも絶賛されるほど丁寧でハイクオリティ。1足の靴を手掛けるのに非常に手間暇をかけており、最後の磨き上げまでに、およそ250の工程(約8週間)を経て生産される。

付属揃ってます バーウィック タッセルローファー 8491 7ハーフ 26.5



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チャーチは、007のジェームズボンドが愛用していたことでも有名だ。「慰めの報酬」では、チャッカブーツの「RYDER3」に加えて「SHANNON」も履かれていた。「ボンドを象徴する革靴といえばチャーチ」。革靴メーカーとして培ってきた確かな実績もさることながら「ボンド愛用の革靴」というこの上なく男心をくすぐるイメージも、チャーチの魅力を支える一因となっている。

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チャーチの革靴はノーサンプトンの自社工場にて製造されている。伝統的なグッドイヤーウェルト製法で、その品質が高い評価を受け、靴を長く使い続けたい世界中の紳士から支持を集めている。19世紀に靴製造に新たな革新をもたらしたチャーチは、創業から140年を超え今なお最高峰の靴作りを継承しているのだ。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド チャーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

冠婚葬祭時や勝負の時に着用していました。大切に履いていました。状態は写真をご確認ください。シューツリーもお付けします。モデル：Consulカラー：ブラックサイズ：70Fラスト：173付属品：靴、シューツリーサルトレカミエ シューツリー sarto Recamier シューキーパー40あくまで着用済みの中古品である事をご理解いただける方で御検討のほど宜しくお願い致します。カラー...ブラック素材...本革シューズ型...ストレートチップ羽根...内羽根26cm 27cm 26.5cm 28cm普段スニーカーは27～27.5cmです。ドレスシューズのスタンダードである内羽根ストレートチップのなかでも、チャーチの「コンサル(CONSUL)」といえば、英国はもちろん日本でも最も有名な一足です。コンサルとは日本語で「領事」という意味であり、イギリスの政治家たちの多くがオックスフォード(内羽根)シューズを履いていたことから名付けられました。チャーチは「英国既製靴の父」とも呼ばれるブランド。これは、18世紀後半に米国で誕生したグッドイヤーウェルト製法をいち早く取り入れ「英国既成靴=グッドイヤーウェルト」というイメージを定着させた第一人者だからこその呼び名である。チャーチのグッドイヤーウェルト製法は、世界的にも絶賛されるほど丁寧でハイクオリティ。1足の靴を手掛けるのに非常に手間暇をかけており、最後の磨き上げまでに、およそ250の工程(約8週間)を経て生産される。チャーチは、007のジェームズボンドが愛用していたことでも有名だ。「慰めの報酬」では、チャッカブーツの「RYDER3」に加えて「SHANNON」も履かれていた。「ボンドを象徴する革靴といえばチャーチ」。革靴メーカーとして培ってきた確かな実績もさることながら「ボンド愛用の革靴」というこの上なく男心をくすぐるイメージも、チャーチの魅力を支える一因となっている。チャーチの革靴はノーサンプトンの自社工場にて製造されている。伝統的なグッドイヤーウェルト製法で、その品質が高い評価を受け、靴を長く使い続けたい世界中の紳士から支持を集めている。19世紀に靴製造に新たな革新をもたらしたチャーチは、創業から140年を超え今なお最高峰の靴作りを継承しているのだ。

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