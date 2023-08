うのにもお得な TOSHIBA　24インチ液晶テレビ　24S22 テレビ

東芝の24インチ液晶テレビです。

二年ほど前に購入しましたが不要になったため出品します。

液晶側、本体側共に目立つようなキズはなく中古品としては状態は良いと思います。

箱、テレビ本体、電源コード、リモコンのセットです。

記載に無いものは付属しません。

TOSHIBA REGZA S22 24S22

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: ダイレクトフルLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV: 3

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 720−1024

画面サイズ・クラス別3: 21−26インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 24インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#東芝

#TOSHIBA

種類...液晶テレビ

4K対応...4K対応なし

商品の情報 商品のサイズ 20~26インチ ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

