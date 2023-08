ご覧いただきありがとうございます。

★サラサラとした撥水性のあるジャージ素材が心地良く、ポロシャツのディテールとマキシ丈が大人素敵なデザイン。

★かなりゆったり身幅なシルエットで体型カバーを実現、レディーライクなスタイルアップを楽しめます。

★ストレッチ入りでとても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用できます。

▶︎即購入OKです!

▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡

以下、商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【ブランド】

venit

ヴェニット

【アイテム】

ロゴプレート

マキシ丈

ポロワンピース

シャツワンピース

ニットワンピース

【サイズ】

38 SIZE

(M~Lサイズ相当)

着丈:約113cm

肩幅:約53cm

身幅:約51cm

袖丈:約18.5cm

【venit】ヴェニット ロングニットワンピース ポロシャツワンピース 38



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。

ウエストやヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもない状態です!

あくまで主観ですが、【美品】です♪

【色】

ブラウン

茶色

【素材】

レーヨン…83%

ポリエステル…17%

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

ここまでご覧頂きありがとうございました♪

その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡

#アールヴリュットのマルシェ はこちら♡

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴェニット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

