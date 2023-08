作業服の人気ブランド寅壱の空調服のベストです。

遮熱機能素材を使用した軽量ベスト。

灼熱の暑さから体を守ります。

寅壱らしいスカイレーダー柄に黒配色でまとめたデザイン。

蛍光ファスナーやファン落下防止メッシュなど、その他の機能もいっぱいです。

ファンとバッテリーもセットなので、すぐに使えます。

カラー:シルバー

サイズ:M

素材:ポリエステル100%

※サイズによっては在庫切れの場合もございます。

ご了承くださいませ。

※ディスプレイによって色合いや素材感が実物と異なる場合がございます。

ご了承くださいませ。

柄デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···シルバー

季節感···夏

柄・デザイン···その他

カラー···シルバー

季節感···夏

#寅壱 #toraichi #空調服 #ベスト #空調服ベスト

商品の情報 商品のサイズ M ブランド 寅壱 商品の状態 新品、未使用

