100％安い supreme フリースジャケット　20SS ブラック　M その他

●ブランド名:Supreme

nm-1262.Supreme シュプリーム Half Zip Pullover



●商品名:Supreme Drama Mask Fleece Jacket

●カラー:ブラック

(※色に関しては個人的主観で判断しておりますので、カタログや正規のカラーとは言いまわしが異なる場合があります。)

●サイズ(タグ表記) :M

●肩幅: 44cm

●着丈: 62cm

●身幅: 57cm

●袖丈: 61cm

(素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。)

●状態:やや使用感がございます。 チャックの通りが少し悪いです。シュプリームの 20SS ドラマ マスク フリース ジャケットです。

(※あくまで個人保管のお品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。)

oursのモーガン君も着用しておりめっちゃクールなジャケットです。

他にもsupremeやstussy、UNIQLOや ZARAなども出品しております。

どうぞそちらもご覧下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

