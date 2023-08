無料発送 WACKO MARIA 23SS CHECK OPEN COLLAR SHIRT シャツ

今季のLOOKでBADSAIKUSHさんが着用されていたワコマリア オンブレ チェック オープンカラー シャツの長袖になります。

OMBRAY CHECK OPEN COLLAR SHIRT L/S (TYPE-2)

COLOR: GRAY×BLACK

MATERIAL: RAYON 100%

SIZE:M

PRODUCT CODE: 23SS-WMS-OC12

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

