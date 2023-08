【detail】

【未使用】GTA (ジーティアー)ウールパンツ 44 春夏用

●素材

ポリエステル

●色

ダーク ネイビー

【note】

MADE IN USA

Scovill zipper

希少なダークネイビーカラー

L30ゴールデンサイズ。

お探し方は是非。

●サイズ

表記→w32 L30

実寸→ウエスト平置き41×2cm=82cm、股上31cm、股下76cm、総丈102cm(ベルト上から裾まで)、裾幅21cm、ワタリ幅31cm

【condition】

ダメージは無く良い状態です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

