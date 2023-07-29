人気 SONY BRAVIA A8F KJ-65A8F PC周辺機器

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左下に画面割れがある為、映りません。修理や部品どりされる方、いかがでしょうか。SONY BRAVIA A8F KJ-65A8FBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HIGH DYN. RANGE_ST: HDRLED種類: OLEDNETFLIXOPERATING SYSTEM_TV: ANDROIDWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: 4Kアクトビラアスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ ダウンロードイーサネット端子有キャスト機能対応: Chromecast built−inディスプレイタイプ: 有機ELハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有画素数クラス別(横): 3840以上画素数クラス別(縦): 2160以上画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 65インチ電源タイプ: ACタイプ音声アシスタント機能有高速液晶表示: LCD以外#ソニー#SONY