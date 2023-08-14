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【2022A/W新作★送料無料】 ドマーニ 三人用 ソファー トリプルソファ

商品の説明

カリモクのドマーニシリーズです。スプリングは問題ありませんが、布地の汚れはあります。
ニトリ　3人用布張りソファ(コウテイ3)
クリーニングや張替えをするのも良いと思います。
3人がけソファ　IKEA
一番の汚れは、肘当てです。
ケユカ　クリエソファ　3人掛け　キャメル
ただ、カバーをかけているので、一見わかりません。
ニトリ三人掛けトリプルソファNシールドベージュコウテイ3
また、座面は、2面あるので、一枚目は、きれいな面の写真です。

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商品の情報

ブランドカリモク家具
商品の状態傷や汚れあり

[66012]Windsor ヴィンテージ トリプルソファ (203)

ドマーニ 三人用 ソファー

ニトリ　3人用布張りソファ(コウテイ3)

3人がけソファ　IKEA

ケユカ　クリエソファ　3人掛け　キャメル

ニトリ三人掛けトリプルソファNシールドベージュコウテイ3
カリモクのドマーニシリーズです。スプリングは問題ありませんが、布地の汚れはあります。クリーニングや張替えをするのも良いと思います。一番の汚れは、肘当てです。ただ、カバーをかけているので、一見わかりません。また、座面は、2面あるので、一枚目は、きれいな面の写真です。

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ブランドカリモク家具
商品の状態傷や汚れあり

【2022A/W新作★送料無料】 ドマーニ 三人用 ソファー トリプルソファ

6分钟前

【2022A/W新作★送料無料】 ドマーニ 三人用 ソファー トリプルソファ

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