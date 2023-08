No.611

○アイテム

上側のシャツが全体の約4分の3(右袖から左肩まで)を覆っている片側二重構造となっています。それぞれ丈も異なっており、とても希少な逸品です。

○サイズ

Lサイズ

肩幅 : 約49cm

身幅 : 約60cm

袖丈 : 約65cm

着丈 : 約98cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

多少の使用感はありますが、色褪せもほとんどなく美品に近い状態です♪

*あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

○カラー

ブラック 黒色

○素材

綿 コットン 100%

○ 購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

