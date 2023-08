他サイトでも出品中の為、突然の削除する場合がございますので、プロフィールをご覧頂き、必ず在庫確認のコメントをお願い致します^ - ^

画像や商品説明を丸写しし再出品される様な方とのお取引きは二度と致しません。

見落としや、少しのダメージも許さない細かい事に厳しい中古に理解の無い方はお断り、対応致しませんので絶対に購入しないでください。

既に梱包済みの為、採寸や細かなコメントにはお答え出来ません。

【2021AW】

VERMEIL par iena

つけ襟のようなオーバーな襟がポイントのブラウス。 ドーリー過ぎないひし形のレースデザインで大人も取り入れやすい。 シアー感のある生地やロングカフスデザインがドラマティックな印象に。 プルオーバーを上から被せたりノーカラーコートを羽織ったりして、襟を引き出した着こなしもおすすめ! もちろんメインでさらりと着るだけでも様になるアイテムです。

カラー★ホワイト

サイズ★F

★画像ではでわかりづらいですが、保管時のシワございます。新品タグ付きです。

★画像10枚目にある線は最初からの素材による線です。ヒキツレや傷ではございませんので、その為の返品は受け付けません。気になる方は購入されないでください。

★保管時の画像では写りきらないシワございますが、お譲り頂き試着のみです。

★実際の商品と全く同じ様には掲載出来ません★

お使いの携帯やパソコンによって、出品画像のモデル着用画像と実際の商品の色味が異なって見える場合がございます。色味の違いの差が許せない方はご購入されないでください。

素材特有の性質や、保管期間、お譲り頂いた時からの匂いなど新品とは違う状態の中古として見落としなども含めご理解くださいます方のご購入をお待ちしております。

細か過ぎる採寸、販売時期、購入時期、以前の方の着用回数などの細か過ぎるご質問にはお答え致しません。

そこまで気になさる方はご購入をされないで下さい。

見た目使用感はこちらの判断ですので、私自身が気にならない事は記載致しておりませんので、生地の裏側や細かいところまで気になる方のご購入は固くお断り致します。

☆中古★とゆう事を良くご理解くださいます方とのお取引きをお待ちしております。

梱包につきましては、コンパクトにして発送とさせて頂きます為、シワご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェルメイユパーイエナ 商品の状態 新品、未使用

