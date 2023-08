【商品説明】

シルバーアクセサリーショップ「DEFi」限定、Puerta Del Sol(プエルタデルソル)のナイトジルコニアネックレス。

プエルタの代表的なアイコン「チェスナイト」と、唐草に包まれたサファイアジルコニアのダブルチャーム仕様です。

セットでも、それぞれ単体でも使えるため、服装や気分に合わせて着用できます。

上品なデザインなので、男性にも女性にもおすすめ。

定価19,800円

【状態】

ほとんど使用していません。

そのため、特に目立った傷や汚れはありませんが、目を凝らしてみると、極々わずかにSilver特有のくすみと傷が見られます。

肉眼ではっきりわかるほどのものはなく、ほぼ保管傷か初期傷だとは思いますが一応ご了承ください。

10段階で8~9程度、購入時からあまり状態は変わっておりませんが、一応中古ですので、神経質な方は購入を控えてください。

【サイズ】

ナイトトップ 約1.4×0.8cm

ジルコニアトップ 約0.7×0.7cm

チェーン 約50cm

【素材】

silver950

ジルコニア

【付属品】

silverチェーン

ポーチ

【その他】

このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。

プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。

【管理番号】

005300090

メンズ

レディース

古着

WSS

商品の情報 ブランド プエルタデルソル 商品の状態 未使用に近い

