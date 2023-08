限定価格セール！ オブ テイルズ シンフォニア フィギュア 1/8 ロイド・アーヴィング ゲームキャラクター

ご覧いただきありがとうございます。

週末限定 新品未開封 amiibo ガール ボーイ イカ ホタル アオリ

※購入の前にプロフィール•商品説明を必ずお読み下さい。

こちらは『テイルズ シンフォニア ロイド・アーヴィング 1/8 フィギュア』です。

[内容]

テイルズ オブ シンフォニア ロイド・アーヴィング 1/8 完成品フィギュア

〜商品状態〜

未開封ですが箱にスレがあります。

また、初期の汚れキズ等がある場合がございます。

目視できる範囲で確認致しましたが、見逃しはご了承頂ければ幸いです。

※神経質な方、状態が気になる方は購入しないようにお願い致します。

〜発送予定〜

2~3日

〜配送方法〜

らくらくメルカリ便:宅急便

〜梱包方法~

ぷちぷち補強、水濡れ防止、ダンボール

〜その他〜

•即購入、コメント無しで購入できます。

•バラ売り•値下げ•取置きはできません。

•商品到着後、不備がありましたら一度メッセージにてご連絡下さい。

•分からないこと、気になることがありましたらコメントに書き込みお願い致します。

最後までお読みいただきありがとうございます。

迅速かつ丁寧な対応を心がけてお取引致します。

: テイルズ オブ シンフォニア ロイド・アーヴィング 1/8 完成品フィギュア :

#テイルズ

#ALTER

#テイルズオブシンフォニア『テイルズオブ』シリーズ

#ロイド・アーヴィング

(商品説明:自己紹介文2021/5更新)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

