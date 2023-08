TAAKK / ターク

シースルー生地と切り替えになった、

大胆なデザインのカットソーです。

柄物や異素材インナーなどと合わせて、

様々なレイヤードが楽しめます。

ベーシックなTシャツに重ねるだけでも動きのある個性的なスタイリングに仕上がります。

1度着用しました。

目視する限りキレイな状態ですが、

中古品と言う事をご理解いただいた上で

ご検討宜しくお願いします。

サイズ2

表地A:綿72%ポリエステル28%

表地B:ポリエステル100%

着丈約72cm

バスト約140cm

裄丈約56cm

定価¥25,300

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ターク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TAAKK / タークシースルー生地と切り替えになった、大胆なデザインのカットソーです。柄物や異素材インナーなどと合わせて、様々なレイヤードが楽しめます。ベーシックなTシャツに重ねるだけでも動きのある個性的なスタイリングに仕上がります。 1度着用しました。目視する限りキレイな状態ですが、中古品と言う事をご理解いただいた上でご検討宜しくお願いします。サイズ2表地A:綿72%ポリエステル28%表地B:ポリエステル100%着丈約72cmバスト約140cm裄丈約56cm定価¥25,300

