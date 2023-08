【モデル】

80年代初期のNATOモデルです。

胸ポケットにワッペンが付かないこと

生地が漆黒の極厚タイプであること

同年代の2クラウンは通常青味の強い、比較的サラサラとした生地ですが、こちらは別物です。

【サイズ42】※センチ

着丈 77

身幅 64

肩幅 50

袖丈 62.5

民間流通の為、ミルスペック、中央タグの一部が切り取られています。

178センチ 75キロ ジャスト〜少し余裕がある程度。

ハイネック肉厚のニットやフリースを着込んでも全く窮屈ではありません。

ネックストラップまで締め込めるのはポイント高いです。

特にライダーの方は重宝するサイズ感だと思います。

【状態】

私が購入してから3回の着用です。

使用感はあまりない感じです。

ボディには破れ、穴は見受けられませんでした。

多少の汚れはあるかもしれませんが、

出品に際してできるだけ綺麗にはしています。

内側のタグは切り取られており、

多少破れがあります。

オイルもまだまだ残っておりますが、

独特な臭いはありません。

ベルトが欠損しておりしまたが、

購入の際、店員さんが新品ベルト

C48用を付けてくれました。

無刻印ボタン。

あくまでも古着ということをご理解頂ける方、

ご検討ください。

大幅な値引きは出来ませんが、

ご希望の金額をお知らせ下さい。

※その他、不明点はご質問ください。

バブアーインターナショナル、バブアースペイ、

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バブアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

