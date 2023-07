ご覧頂きましてありがとうございます!

YAECA 15-13W DENIM PANTS STANDARD



リトルビッグのコーティングデニムになります。

yardsale_xxx jeans

2次流通でもそこまで見ないのでお探しの方は是非。

着用によるアタリが若干ございます。

即購入OKです。

不明点はお気軽にご質問ください!

可能な限りお値下げのご相談させて頂きます!

コメント欄よりお気軽に。

よろしくお願いします!!

○サイズ 表記44

ウエスト:37.5

股上:26

股下:77

裾幅:24

素人採寸にて若干の誤差はご容赦願います。

○カラー

画像参照下さい

※個人により見え方、感じ方が異なる可能性がある事ご容赦願います。

○素材

コットン:100%

表面コーティング

ポリウレタン:100%

●商品状態

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

●以下状態目安

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり

【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能。

【N】新品、未使用品、デッドストックなど

【J】ジャンク品

発送の際は折り畳む事になると思います

畳ジワご考慮下さい

※配送 簡易包装にて購入後2日以内に発送いたします。

ご覧頂きましてありがとうございます!リトルビッグのコーティングデニムになります。2次流通でもそこまで見ないのでお探しの方は是非。着用によるアタリが若干ございます。即購入OKです。不明点はお気軽にご質問ください!可能な限りお値下げのご相談させて頂きます!コメント欄よりお気軽に。よろしくお願いします!!○サイズ 表記44ウエスト:37.5股上:26股下:77裾幅:24素人採寸にて若干の誤差はご容赦願います。○カラー 画像参照下さい※個人により見え方、感じ方が異なる可能性がある事ご容赦願います。○素材コットン:100%表面コーティングポリウレタン:100%●商品状態 【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし●以下状態目安 【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品 【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし 【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり 【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能。 【N】新品、未使用品、デッドストックなど 【J】ジャンク品発送の際は折り畳む事になると思います畳ジワご考慮下さい※配送 簡易包装にて購入後2日以内に発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リトルビッグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

