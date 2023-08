THE Dallas ザ・ダラス

ラブココ様専用チュニック、3点おまとめ



ME by ISSEY MIYAKE ワンピース メッシュワンピース

THE Dallas(現 FUMIE=TANAKA)の レース ブラウス

美品 45R ノースリーブ コットンチュニック サイズ2



HERMESエルメス ツイルレーヌ ブリッドドゥガラ

※"THE Dallas"は、20SSより新ブランド"FUMIE TANAKA"(フミエ タナカ)に改名して展開しています

ヴィンテージ チュニック Duke Kahanamoku “KAHALA”



イチアンティークス リネンプルオーバーチュニックシャツ オーバーサイズ ベージュ



☆新品 【伊太利屋】素敵なチュニックワンピース

見頃と袖ともにフレアーになっているデザイン

【よちえ様専用】アメリシアートップス



センソユニコ チュニック ワンピース

ベルトやタイとして使用できる別布も付属しています

今年購入 新品 Yarmo ギャザーチュニックシャツ フリーサイズ ゆったり



バジーレ28 大きいサイズ プリント柄 ノースリーブ チュニック サイズ15号

総レースで透ける素材ですのでインナーや重ね着によるコーディネートがおすすめです

ティアード刺繍トップ-v

(画像の黒レースのものは色違いになりますが同じ商品の色違いとなりますのでコーディネートや着用の参考に※出品しているものは白です※)

MM6メゾンマルジェラシャツ



ローズティアラ 46 大きいサイズ チュニック ワンピース

ハーネスやコルセットベルトとの相性も良いです

オトナシウム ブラウス 最終値下げ



【美品】OLLEBOREBLA アルベロベロ チュニック ぶたさん 薔薇



新品 THE Dallas レースブラウス ホワイト 白 フレアスリーブ

新品未使用タグ付き

キューティーフラッシュ Aラインチュニック



アルベロベロ ぶた チュニック ハイネック 黒

付属ベルト付き

【美品】LEONARD カンカン チュニック S



エポカ ニットプルオーバー黒新品タグ付き

カラー:WHITE (白)

【未使用タグ付】KEI Hayama PLUS チュニック



フリルチュニック

サイズ表記:2

レオナールのチュニック



OLD BETTY'S オールドべティーズ SNOOPY スヌーピー チュニック



エルメス スカーフ ポンチョ ケープ シルク100% 大判スカーフ

総丈(前首元から裾を計測)74cm程、袖丈(肩から袖口までを計測)58cm程

インポートロッサ☆ブラウスチュニック☆新品未使用

付属の別布ベルト長さ(バイアスなので短いところと長いところを計測)172~180cm程

群言堂チュニック

身幅・袖幅につきましてはフレアの広がりが大きく、より正確な計測が難しいため計測の対応はしておりません

ラブココ様専用チュニック、3点おまとめ



ME by ISSEY MIYAKE ワンピース メッシュワンピース

※上記はあくまで目安となります。素人採寸なので誤差等あるかと思いますので誤差による責任は負えませんので、参考程度にご覧ください。

美品 45R ノースリーブ コットンチュニック サイズ2



HERMESエルメス ツイルレーヌ ブリッドドゥガラ



ヴィンテージ チュニック Duke Kahanamoku “KAHALA”

※トルソー画像での黒い紐はトルソーのものなので洋服のデザインではありません

イチアンティークス リネンプルオーバーチュニックシャツ オーバーサイズ ベージュ



☆新品 【伊太利屋】素敵なチュニックワンピース



【よちえ様専用】アメリシアートップス

ご購入前に必ずプロフィールをお読みください、すべてご了承のうえよろしくお願いします

センソユニコ チュニック ワンピース



今年購入 新品 Yarmo ギャザーチュニックシャツ フリーサイズ ゆったり

不明な点や質問等や発送方法変更のご希望などある場合は必ずご購入前にコメントよりご相談くださいませ

バジーレ28 大きいサイズ プリント柄 ノースリーブ チュニック サイズ15号



ティアード刺繍トップ-v



MM6メゾンマルジェラシャツ

studious

ローズティアラ 46 大きいサイズ チュニック ワンピース

the dallas ザダラス

オトナシウム ブラウス 最終値下げ

fumietanaka フミエタナカ

【美品】OLLEBOREBLA アルベロベロ チュニック ぶたさん 薔薇

FUMIE=TANAKA

新品 THE Dallas レースブラウス ホワイト 白 フレアスリーブ

レイヤード

キューティーフラッシュ Aラインチュニック

TOMORROWLAND Deuxieme Classe

アルベロベロ ぶた チュニック ハイネック 黒

BEAMS UNITEDARROWS URBANRESEARCH

【美品】LEONARD カンカン チュニック S

TOGA PULLA SLOBE IENA

エポカ ニットプルオーバー黒新品タグ付き

mame kurogouchi MURRAL akiranaka

【未使用タグ付】KEI Hayama PLUS チュニック

UNITED TOKYO PUBLIC TOKYO

フリルチュニック

MAISON SPECIAL CLANE

レオナールのチュニック

ameri vintage Spick and Span

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザダラス 商品の状態 新品、未使用

THE Dallas ザ・ダラスTHE Dallas(現 FUMIE=TANAKA)の レース ブラウス※"THE Dallas"は、20SSより新ブランド"FUMIE TANAKA"(フミエ タナカ)に改名して展開しています見頃と袖ともにフレアーになっているデザインベルトやタイとして使用できる別布も付属しています総レースで透ける素材ですのでインナーや重ね着によるコーディネートがおすすめです(画像の黒レースのものは色違いになりますが同じ商品の色違いとなりますのでコーディネートや着用の参考に※出品しているものは白です※)ハーネスやコルセットベルトとの相性も良いです新品未使用タグ付き付属ベルト付きカラー:WHITE (白)サイズ表記:2総丈(前首元から裾を計測)74cm程、袖丈(肩から袖口までを計測)58cm程付属の別布ベルト長さ(バイアスなので短いところと長いところを計測)172~180cm程身幅・袖幅につきましてはフレアの広がりが大きく、より正確な計測が難しいため計測の対応はしておりません※上記はあくまで目安となります。素人採寸なので誤差等あるかと思いますので誤差による責任は負えませんので、参考程度にご覧ください。※トルソー画像での黒い紐はトルソーのものなので洋服のデザインではありませんご購入前に必ずプロフィールをお読みください、すべてご了承のうえよろしくお願いします不明な点や質問等や発送方法変更のご希望などある場合は必ずご購入前にコメントよりご相談くださいませstudiousthe dallas ザダラスfumietanaka フミエタナカFUMIE=TANAKAレイヤードTOMORROWLAND Deuxieme ClasseBEAMS UNITEDARROWS URBANRESEARCHTOGA PULLA SLOBE IENAmame kurogouchi MURRAL akiranakaUNITED TOKYO PUBLIC TOKYOMAISON SPECIAL CLANEameri vintage Spick and Span

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザダラス 商品の状態 新品、未使用

OLD BETTY'S オールドべティーズ SNOOPY スヌーピー チュニックエルメス スカーフ ポンチョ ケープ シルク100% 大判スカーフインポートロッサ☆ブラウスチュニック☆新品未使用群言堂チュニックラブココ様専用チュニック、3点おまとめME by ISSEY MIYAKE ワンピース メッシュワンピース美品 45R ノースリーブ コットンチュニック サイズ2HERMESエルメス ツイルレーヌ ブリッドドゥガラヴィンテージ チュニック Duke Kahanamoku “KAHALA”