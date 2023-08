ご覧いただきありがとうございました!

【商品名】です。

クロムハーツ、ロゴTシャツ、黒男性、女性、ユニセックスです。

背中の馬蹄が印象的なクロムハーツのtシャツです。

【サイズ】Mです。

肩幅:52cmです。

着丈は68cmです。

バストは104cmです。

袖丈は19cmです。

他に不明な点がありましたら、気軽にコメントしてください!

カラーの黒です。

袖丈です……半袖です。

図案、デザイン、印刷(ロゴなど)です。

Uネックです。

季節感です・・・春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

