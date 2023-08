売れ筋ランキングも掲載中！ 【タグ付き】アルベロベロ カジュアルパンツ

※プロフィールをご確認ください※

※購入前に必ずコメントお願いします※

※値下げ不可※

アルベロベロ OLLEBOREBLA

カジュアルパンツ 7部丈

ボディーラインが出にくいデザインでカラーも黒なので色んな場面で活躍する1着だと思います♪

【サイズ】

Mサイズ

(タグ表記より)

参考までに、ウエスト幅35cm、脇丈74cmです

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

※注意※

美品ですが1度人の手に渡った物ということをご理解頂ける方のみご購入お願いいたします(返品返金には対応できません)

【素材】

レーヨン 95%

ナイロン 14%

ウレタン 1%

(別地) ポリエステル 100%

(パーツ) ポリエステル 100%

■未着用品(タグ付き)

購入後、暗所にて保管していたものです

■らくらくメルカリ便で発送します

荷崩れ防止のため小さく折り畳んで発送します

アルベロベロの他にもリリアンビューティーやピッコーネ、トピーズなども多数出品してます!

ぜひチェックしてみてください♪

#アルベロベロ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルベロベロ 商品の状態 新品、未使用

