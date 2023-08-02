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最新のデザイン レコード 稀少オリジナル盤 Yas-Kaz 佐藤雅一 Indigo Virgo 邦楽

商品の説明

〔 Yas-Kaz Virgo Indigo 〕レコード
藤原ヒロシ【中古レコード】

haruka nakamura / grace アナログ盤
レーベル / 品番‥Canyon C28R0136
★西城秀樹ストレンジャーインザナイト★美品★レア★廃盤★英語カバー➕生写真4枚
プレス / 発売時期‥1986年
プレミア山口百恵伝説
付属‥インサート / 帯 / 当時のハガキ
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● 美盤 / '86 オリジナル盤 / ソプラノ・サックスをフィーチャーしたスピリチュアル・ジャズ風のアレンジやトライバルなリズム・世界の伝統音楽を融合させたトラック収録
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【新品未開封】イエモン レコードBOX＋おまけ
〔表記〕　S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX＋‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX－‥ややダメージ / VG＋‥ダメージ小 / VG‥ダメージ
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〔 Yas-Kaz Virgo Indigo 〕レコードレーベル / 品番‥Canyon C28R0136プレス / 発売時期‥1986年付属‥インサート / 帯 / 当時のハガキ● 美盤 / '86 オリジナル盤 / ソプラノ・サックスをフィーチャーしたスピリチュアル・ジャズ風のアレンジやトライバルなリズム・世界の伝統音楽を融合させたトラック収録● 曲・LISTA1 DjidandaA2 Virgo Indigo Soprano Saxophone Wayne ShorterA3 Kara-Kira ~Windscape III~B1 WadjiB2 Notari-NotariB3 Jasmin■ コンディション〔レコード‥‥ＥＸ＋〕美盤 / 音出しきれい / きずはありません〔ジャケット‥ＥＸ＋〜ＥＸ〕きれい 経年美品 / わずかに小さいよごれ程度 / 詳細は写真でご確認ください〔表記〕　S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX＋‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX－‥ややダメージ / VG＋‥ダメージ小 / VG‥ダメージ■ 送料無料稀少オリジナル盤 レコード〔 Yas-Kaz Virgo Indigo 〕帯付き / 佐藤雅一 Wayne Shorter ウェイン・ショーター 参加 / ecm

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最新のデザイン レコード 稀少オリジナル盤 Yas-Kaz 佐藤雅一 Indigo Virgo 邦楽

20分钟前

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