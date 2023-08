【感謝価格】 ナイキ エア リフト ブリーズ ブラック 24.0 新品 スニーカー

Nike Air Rift Breathe Black (W)

型番: 848386-001

#NIKE

#Other

#NikeAirRiftBreatheBlack_W_

カラー···ブラック

人気モデル···NIKE エアリフト

新品未使用タグ付きです。

発送は、箱無し簡易梱包になります。

送料、手数料を考慮した価格設定になります。

ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

箱をご希望の方は、+300円で可能です。

必ず購入前にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

