※コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをご確認下さい。

↓他にもレミーラを多数出品しております。

#RINNREMILLA

REMILLAのツイルパンツです。

レミーラのパンツ。しっかりとしたツイル生地を使用しております。サークル状のヒップの補強布に、それに沿ってカーブしたポケットデザインが魅力。バックポケット裏に隠れたロゴピスネームがさりげないアクセントになります。上質な素材使いと綺麗なシルエットで、様々なコーディネートにお使い頂ける一本です。

YAECA ヤエカ Engineered Garments エンジニアドガーメンツ PATAGONIA パタゴニア narifuri ナリフリ ノースフェイス サボットプル ダウンジャケット がお好きな方にもお薦めです。

■カラー チャコール系

■素材 -(品質タグが付いておらず詳細不明ですがコットン系です。)

■サイズ表記 34

実寸 ウエスト 約90cm

レングス 約81cm

股上 約31cm

腿幅 約31.5cm

裾幅 約23.5cm

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)

■商品状態

紙タグはついておりませんが未使用品になります。品質タグが付いておりませんが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分綺麗で良好な状態です。(※あくまでも個人所有の品ですので、その点をご理解の上ご入札お願い致します。)

■注意事項

モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド レミーラ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド レミーラ 商品の状態 未使用に近い

