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商品の説明
【商品説明】
【極美品】エルメス K24ゴールドメッキ パドロック カデナ リペア品 101番
2way ブローチ ペンダント【Gp4】K18 ターコイズ 金 ゴールド トップ
カラー：ゴールドカラー
荘 アメジスト16ct ペンダントトップ ダイヤ0.24ct K18 E0410
材質 ：K18
エルメスHERMES チャームロデオ アニョー・ミロ CE 新品未使用
重量 ：約1.9g
PT ハート ペンダント トップ
長さ ：H約20.5mm×W約14.8mm
エルメス カデナ エレファント
バチカン内径：H約4.5ｍｍ×W約2.1ｍｍ
ロエベ チャーム 象 新品 未使用
新品 MCM チャーム キーリング エンジェル ベア ドール 天使 モノグラム
裏側に小傷が多くございます。
エルメス ロデオペガサスMM フランボワーズ
最低価格❗️ HERMES エルメス ロデオ タッチ pm
ネコポス発送でございます。
HERMES プティアッシュ テリア 犬 チャーム
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
【新品未使用】エルメス HERMES プティアッシュ ハート バッグチャーム
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
専用 希少 HERMES エルメス トゥアレグ カデナ 南京錠 925 シルバー
LOEWEロエベハウルの動く城コラボダイス限定チャームHowlストラップ付き
質屋が購入
新品 レア ペルニーチェ シェル カメオ パール ペンダントトップ
david andersen スターリングシルバー ヴィンテージチャーム
#K18
HERMES エルメス ホースシュー チャーム オレンジ グレー 極美品☆
#18金
トロールビーズ ビーズセット
#gold
HERMES エルメス パンプキン バッグチャーム
#winwin
K18WG（ホワイト・ゴールド）R006 D004 ペンダント トップ
#ウィンウィン
(E5-123)K18 ネックレストップ チャーム ターコイズ ゴールド 18金
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
新品未使用 エルメス HERMES ロデオチャーム PM U刻モーヴシルベストル
美品 エルメス ロデオ ソーローズ pm
QD1 ロエベ 未使用美品 バッグチャーム カルシファー ハウルの動く城 箱付き
エルメス レザーチャーム ロブスター
ティファニーハート型ペンダントトップ
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【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約1.9g長さ ：H約20.5mm×W約14.8mmバチカン内径：H約4.5ｍｍ×W約2.1ｍｍ裏側に小傷が多くございます。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#gold#winwin#ウィンウィン
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誕生日プレゼント K18 18金 女神デザインペントップ X980 1.9g レディース チャーム
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(税込) 送料込み
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チャーム
K18 18金 女神デザインペントップ X980 1.9g レディース
商品の状態
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1~3日で発送
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出品者
8c1fa
1813
本人確認済
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コメント (13)
誕生日プレゼント K18 18金 女神デザインペントップ X980 1.9g レディース チャーム
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