TXT テヒョン FREEZE 日本 ラキドロ トレカ

購入後二重でスリーブに入れ保管していました。

※海外製品の為、初期スレ等ある場合もあります。

画像で判断して下さい。

即購入可能⭕️/値下げ不可❌

自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。

■硬貨ケースに入れ、メルカリ便にてお送りいたします。

■ご希望の発送方法ございましたらプラス料金でお受けいたします。

▶︎その他気になる事等ありましたら、購入前にコメントにてお願い致します。

ペン卒の為TXT関連多数出品中です。

同梱ご希望の方は購入前にコメントにてお知らせ下さい。

★多数ご購入の場合のみ送料分のお値下げ検討いたします。

#TOMORROWXTOGRTHER

トゥバ ラッキードロー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

