最も優遇の コールハーン スニーカー 7 1/2 25.0 - 25.5 スニーカー

コールハーンのレザースニーカーです。

色、形ともにすごく気に入っていますが、

足にあわずあまり出番はありませんでした。

下駄箱整理のため出品します。

ちなみにビジネスシューズはいつも25.5のワイドをはいています。

よろしくお願いいたします。

コールハーン

cole haan

革靴

スニーカー

25.0cm

25.5cm

カラー...ブラウン

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド コールハーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

