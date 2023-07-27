2022人気No.1の Xperia SONY SO-04D 「BLACK」新品携帯本体 docomo スマートフォン本体

SONY Xperia GX SO-04D docomo 「BLACK」

Google Pixel 4a(5g) JustBlack 128 GB

携帯本体 「新品未開封」

トコロ様専用 iPhone8 Plus ゴールド 64G 綺麗な状態です。



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画面サイズ:4.6インチ TFT液晶

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本体サイズ:69×131×10.5mm

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重さ:127g

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電池:1700mah

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メインカメラ:1300画素

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商品情報

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・GX SO-04DBLACK ブラック

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一括購入ですので 残債／利用制限はありません。

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#SONY Xperia GX SO-04J

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

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