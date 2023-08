スケボーのロングです。

サイズは

縦 → 121cm

横 → 21cm

・トラックは変化の大きい物を付けています

・板が厚くて安定して滑れます

オリンピック競技になり人気がありますね。

子供と遊んでいましたが、遊ばなくなったので

どなたか使ってくれる方に

お譲りしたいと思います。

●ベアリングの回転が悪くなっています

→ 交換をお勧めします

●配送時に、ひょっとしたらバラして

送るかもしれません。お許しください。

●送料込み価格ですが、離島、沖縄、九州

北海道の方は着払いです。

検討下さい。

スケボー ロング

ロンスケ

スケートボード

ロングボード

サーフィン トレーニング

スノボ トレーニング

サーフィン 陸トレ

スケートボード デッキ

スケートボード ウィール

スケボー トラック

スケボー ロング

スケボー クルーザー

スケボー コンプリート

スケートボード コンプリート

スケート ロングボード

スケートボード カーバー

スケボー カーバー

スケートボード Gravity

スケボー Gravity

スケボー グラビティー

スノボ オフトレ

サーフィン オフトレ

ボードの種類···サーフスケートボード

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

スケボーのロングです。サイズは縦 → 121cm横 → 21cm・トラックは変化の大きい物を付けています・板が厚くて安定して滑れますオリンピック競技になり人気がありますね。子供と遊んでいましたが、遊ばなくなったのでどなたか使ってくれる方にお譲りしたいと思います。●ベアリングの回転が悪くなっています → 交換をお勧めします●配送時に、ひょっとしたらバラして 送るかもしれません。お許しください。●送料込み価格ですが、離島、沖縄、九州 北海道の方は着払いです。検討下さい。スケボー ロングロンスケスケートボードロングボードスケートボード 完成品サーフィン トレーニングスノボ トレーニングサーフィン 陸トレスケートボード デッキスケートボード ウィールスケボー トラックスケボー ロングスケボー クルーザースケボー コンプリートスケートボード コンプリートスケート ロングボードスケートボード カーバースケボー カーバースケートボード Gravityスケボー Gravityスケボー グラビティースノボ オフトレサーフィン オフトレボードの種類···サーフスケートボード

