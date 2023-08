※即購入OKです。

KC.s ケイシイズ U.S.DUCK 2WAYボディバッグ

【見渡せるiPadバッグ】

日々の生活にiPadが欠かせない人のためのバッグ「DRIFT」。

一瞬でガバっと斜めに大きく開いて、ひと目で中身を見渡せます。

素早くものにアクセスでき「探す・出す・入れる」のストレスをなくしました。

・ワンアクションで大きく開く視認性の高い開口部

・iPadサイズに効率よく物を収納

・伸縮自在なストラップでショルダーバッグにもボディバッグにも

・自転車乗りにも最適な高いフィット感

iPadバッグ DRIFT(ドリフト)

【アイテムの特徴】

一瞬でバッグを開ける

iPadを守る専用スリーブ

コンデジ用セパレーター

サムスライダー搭載

クロスストラップ付き

Xpac素材使用

W約33×H約22cmxD約9.5cm

【開発元の紹介文】

iPad使いのための専用バッグ

仕事をする場所が流動的になっている今、ipad入れて身軽に移動したくなるバッグを開発しました。

【DRIFT(ドリフト)】は、コンパクトな見た目ながらたくさんの日用品をきちんと収めることができるので、物を探す・忘れるといったムダを減らしてくれます。

不意に思いつくアイデアを逃さないように確実に書き留めたい。書き留めたアイデアをその場で誰かにシェアしたい。

iPadでの作業に集中してクリエイティブな活動がストレスなくできるようサポートをする、そんなバッグを目指しました。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

ULYSSES公式Webサイト

https://ulysses.jp/?pid=172462291

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

