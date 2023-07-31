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一番の IRIS IRSD-14A-W 冷蔵庫

商品の説明

1人暮らしで1年間使いました
Sharp ion plasmacluster
できる限り綺麗にしますが、
難病@ゆきちゃん 様専用AQR-27G2 冷蔵庫　2018年製　272リットル
素人クリーニングなので神経質な方御遠慮ください
N.Rさま専用

2022年製 MUJI無印良品 冷蔵庫 157L
製氷機、卵置きありません
三菱電機　冷凍冷蔵庫　自動製氷付き　MR-B46A-W ホワイト

パナソニック 加湿空気清浄機 ホワイト F-VXU90-W
仕事の都合により次の発送は4月10日以降となります
IRIS IRSD-14A-W

A-stage レトロ風冷蔵庫　　85L/2018年製

4月18日まで割引中❗️新生活家電2点セット200

C5517★2017年製美品★パナソニック冷蔵庫　一人暮らし　自動霜取り　洗濯機
IRIS IRSD-14A-W
ニトリ2022年製　106Lブラック

ニトリ　冷蔵庫
color: WHITE
【アンディ様専用】SHARP ノンフロン冷凍冷蔵庫 SJ-D23E 2020年製
ノンフロン対応
HITACHI UL18DSL(NM) コードレス冷温庫
冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き
2020年式 冷蔵庫 abitelax 138L
冷凍室位置: 冷凍室下
シャープ　冷蔵冷凍庫　350ℓ SHARP SJ-WA35A-N
冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア
【6/26取下げ予定】SHARP 冷蔵庫350L SJ-GW35C-T
冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き
送料無料❗️引っ越し・一人暮らし❗️家電セット・冷蔵庫洗濯機・1454番1434番
定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L
地域限定配送無料✨家電3点　冷蔵庫&洗濯機&オーブン　アーバンカフェ　ハイアール
定格内容積クラス別: 141〜170L
ツインバード 2ドア冷凍冷蔵庫 HR-FJ11型
家庭用/業務用: 家庭用
【中古美品】HISENSE HR-B2302
省エネ基準目標年度: 2021年度
※6/30まで※値下げ※SANYO 冷蔵庫　一人暮らし

本日中に限り大幅値引きあり　冷蔵庫　HITACHI R-F48M3(W)
#アイリスオーヤマ
★送料・設置無料★ 中古 2ドア冷蔵庫 パナソニック (No.3317)
#IRIS
ぴの様専用　HITACHI 日立 冷蔵庫 R-V38NVL

東芝 426L 冷蔵庫 VEGETA 人気モデル シルバー【地域限定配送無料】
定格内容積···～200L未満
SHARP SJ-P411D-H 最終金額
タイプ···冷凍冷蔵庫
【新品未開封】小型冷凍冷蔵庫 14L車と家の2電源 -20度～10度可能！
ドア数···2ドア
日立ノンフロン冷凍冷蔵庫　R-K40G（SN）型
幅···500mm～600mm未満

HITACHI 2021年製　ノンフロン冷凍冷蔵庫　3ドア　265L

商品の情報

ブランドアイリスオーヤマ
商品の状態やや傷や汚れあり

値下新品最新23年製シャープSJ-BD23K-W冷蔵庫230Lプラズマクラスター

美品■2022年製■YAMADA■冷蔵庫■送料設置無料

ガス乾燥機　カンタくん　リンナイRDT-52S
1人暮らしで1年間使いましたできる限り綺麗にしますが、素人クリーニングなので神経質な方御遠慮ください製氷機、卵置きありません仕事の都合により次の発送は4月10日以降となりますIRIS IRSD-14A-Wcolor: WHITEノンフロン対応冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き冷凍室位置: 冷凍室下冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L定格内容積クラス別: 141〜170L家庭用/業務用: 家庭用省エネ基準目標年度: 2021年度#アイリスオーヤマ#IRIS定格内容積···～200L未満タイプ···冷凍冷蔵庫ドア数···2ドア幅···500mm～600mm未満

商品の情報

ブランドアイリスオーヤマ
商品の状態やや傷や汚れあり

一番の IRIS IRSD-14A-W 冷蔵庫

54分钟前

一番の IRIS IRSD-14A-W 冷蔵庫

¥15,500 ¥11,625

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 生活家電
    3. 冷蔵庫
    4. IRIS IRSD-14A-W
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

e2f8b8ef4de

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コメント (16)

e2f8b8ef4de
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