一番の IRIS IRSD-14A-W 冷蔵庫

1人暮らしで1年間使いました

Sharp ion plasmacluster

できる限り綺麗にしますが、

難病@ゆきちゃん 様専用AQR-27G2 冷蔵庫 2018年製 272リットル

素人クリーニングなので神経質な方御遠慮ください

N.Rさま専用



2022年製 MUJI無印良品 冷蔵庫 157L

製氷機、卵置きありません

三菱電機 冷凍冷蔵庫 自動製氷付き MR-B46A-W ホワイト



パナソニック 加湿空気清浄機 ホワイト F-VXU90-W

仕事の都合により次の発送は4月10日以降となります

IRIS IRSD-14A-W



A-stage レトロ風冷蔵庫 85L/2018年製



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C5517★2017年製美品★パナソニック冷蔵庫 一人暮らし 自動霜取り 洗濯機

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ニトリ2022年製 106Lブラック



ニトリ 冷蔵庫

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【アンディ様専用】SHARP ノンフロン冷凍冷蔵庫 SJ-D23E 2020年製

ノンフロン対応

HITACHI UL18DSL(NM) コードレス冷温庫

冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き

2020年式 冷蔵庫 abitelax 138L

冷凍室位置: 冷凍室下

シャープ 冷蔵冷凍庫 350ℓ SHARP SJ-WA35A-N

冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア

【6/26取下げ予定】SHARP 冷蔵庫350L SJ-GW35C-T

冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き

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定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L

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定格内容積クラス別: 141〜170L

ツインバード 2ドア冷凍冷蔵庫 HR-FJ11型

家庭用/業務用: 家庭用

【中古美品】HISENSE HR-B2302

省エネ基準目標年度: 2021年度

※6/30まで※値下げ※SANYO 冷蔵庫 一人暮らし



本日中に限り大幅値引きあり 冷蔵庫 HITACHI R-F48M3(W)

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ぴの様専用 HITACHI 日立 冷蔵庫 R-V38NVL



東芝 426L 冷蔵庫 VEGETA 人気モデル シルバー【地域限定配送無料】

定格内容積···～200L未満

SHARP SJ-P411D-H 最終金額

タイプ···冷凍冷蔵庫

【新品未開封】小型冷凍冷蔵庫 14L車と家の2電源 -20度～10度可能！

ドア数···2ドア

日立ノンフロン冷凍冷蔵庫 R-K40G（SN）型

幅···500mm～600mm未満

商品の情報 ブランド アイリスオーヤマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

1人暮らしで1年間使いましたできる限り綺麗にしますが、素人クリーニングなので神経質な方御遠慮ください製氷機、卵置きありません仕事の都合により次の発送は4月10日以降となりますIRIS IRSD-14A-Wcolor: WHITEノンフロン対応冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き冷凍室位置: 冷凍室下冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L定格内容積クラス別: 141〜170L家庭用/業務用: 家庭用省エネ基準目標年度: 2021年度#アイリスオーヤマ#IRIS定格内容積···～200L未満タイプ···冷凍冷蔵庫ドア数···2ドア幅···500mm～600mm未満

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HITACHI 2021年製 ノンフロン冷凍冷蔵庫 3ドア 265L値下新品最新23年製シャープSJ-BD23K-W冷蔵庫230Lプラズマクラスター美品■2022年製■YAMADA■冷蔵庫■送料設置無料ガス乾燥機 カンタくん リンナイRDT-52S