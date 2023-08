ご覧頂きありがとうございます♪

かぐれ

カラー: Small Sus

今年購入し、着用回数1回の美品です。

とても素敵なスカートなのですが、あまり着る機会がないため出品します。

特に目立ったダメージは見られませんが、中古品になりますのでご理解いただけない方はご購入をお控えください。

出品に迷いがありますので、急に削除する可能性がございます。ご了承ください。

~下記公式サイトより転記~

繊細かつ上品なパターンが魅力的なスカート

シンプルなトップスと合わせるだけで、女性らしい着こなしを叶えるアイテム。 すっきりとしたフレアシルエットが甘くなりすぎず大人の雰囲気に。 ニットとの相性もよく、季節が進めばブラウスやカットソーを合わせてロングシーズン着回しが可能。 裏地はキュプラ100%を使用し、透け感を気にせず着ていただけます。 ウエストはオールゴムのイージー仕様で着心地の良さもポイント。 ワードローブに加えたくなる1着です。

【FABRIC】

リバティ社を代表するコットン100%のタナローン生地を使用しています。

上質なシルクのつやと手触りを、木綿で再現するために英国リバティ社が独自に開発したローン素材。

やわらかな肌ざわりと軽さ、豊かなドレープ性が特徴です。

【COLOUR】

-Papper-

無地調使いのドット柄は、リバティ社ならではのプリント技術の高さを極めた1柄。

ウエスト:ゴムあり

※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。

素材感

透け感:なし

伸縮性:なし

裏地:あり

光沢:なし

ポケット:なし

※折り畳んで発送いたしますので、畳ジワ等ご了承ください。

※ 素人による出品です。気をつけておりますが見落としなどの可能性もございますので、ご理解の上ご購入下さい。自宅にはペット&喫煙者はおりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド かぐれ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

