数ある中からご覧頂きありがとうございます♪

【商品】

コーチ COACH

テータム キャリーオール トートバッグ 肩掛け

ブラック レッド

通勤 通学 フォーマル エレガント

A4サイズ収納可能 大判トート

【サイズ】

縦 35cm

横 26.5cm

マチ 14.5cm

持ち手 50cm

※平置き、素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

【状態】

角スレなどなく大変状態の良いお品です。

これからも長くご愛用頂けます。

詳細は写真でご確認下さい。

※発送前に商品状態を確認しておりますが、素人検品ですので見落としがありましたら申し訳ございません。

【カラー】

外側:ブラック 内側:レッド

※光の加減で若干異なる色味になっている場合があります。

【素材】

ペプルレザー

【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

コンパクトに包装して発送致します。

※プロフィールをご一読ください。

※あくまでも中古品でございます。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

※気になる点はコメントにてお聞き下さい。

【購入元】

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不用品など

鑑定済の商品ですのでご安心してお買い求め下さい♪

管理番号:0605−0609−0067

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

