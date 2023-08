こちらOAMCの16AWラインデザインクルーネックニットセーターです。

size・S

肩幅・約50cm

身幅・約62cm

着丈・約69cm

裄丈・約93cm

袖丈・約68cm

カラーネイビー

素材毛:76% ポリエステル:23% ナイロン:1%

オーバーサイズなシルエットです。

これからの季節にいかがでしょうか。

購入したもののサイズが合わず、ほとんど着ていませんでした。

お好きな方いかがですか。

OAMC(オーエーエムシー)は、フランス、パリを拠点とするファッションブランド。ラグジュアリーな素材を使用し、モダンで構築的なデザインに機能性を充実させたメンズウェアを展開。

機能的かつ合理的なデザインが特徴で、技術や素材の開発における革新、ワークウェアの歴史、伝統に基づいた職人技から得たインスピレーションを、現代のプロダクトへと昇華させている。

シュプリーム(Supreme)の元ヘッドデザイナー、ルーク・メイヤー(Luke Meier)がOAMCのクリエイティブ・ディレクターとしてブランドをスタート。フランス・パリを拠点とするデザインチームと、イタリア・ミラノを拠点とするプロダクションチームから構成。プロダクトは、フランス、ポルトガル、日本において限られた数量のみ生産されている。

#オーラリー#サカイ#ヤエカ #オープンカラー#リネン#シルク#ワークコート#マーガレットハウエル#アーペーセー#ラルフローレン#エンジニアードガーメンツ#ナイジェルケーボン#ポールハーデン#フレンチワーク#ワーク#ヴィンテージ #千鳥格子#rrl#ユニオン #ステューシー#アヴァロン#ダイリク#デラダ #マーティンローズ #エッセイ#シャリーフ #ラッドミュージシャン#シセ #エトセンス#ドゥルカマラ#ジョンローレンスサリバン #サンシー #ウル #ステュディオス#アンユーズド #アンダーカバー#エドウィナホール #クレプスキュール #ネオンサイン #ブフト#ファセッタズム#マイビューティフルランドレット #イッセイミヤケ #ヨウジヤマモト#コムデギャルソン #ユナイテッドトウキョウ#ゴーシャラブチンスキー #アーダーエラー#OY#ブルックスブラザーズ#トラディショナル#ボタンダウン#オックスフォード#ギットマン#インディビ#ジルサンダー#マルジェラ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オーエーエムシー 商品の状態 未使用に近い

